Dirceu: chuva abre cratera em rua; imóveis estão ameaçados

Moradores do bairro Dirceu, na Zona Sudeste de Teresina, estão com a estrutura das casas ameaçadas depois que uma cratera se abriu na Quadra 222, próximo ao Conjunto Agespisa. O enorme buraco, que foi descoberto durante a chuva que atingiu a Capital no fim de semana, deixa à mostra a rede de drenagem de água que segue aumentando.

O buraco, que tem cerca de quatro metros, se estendeu para uma residência ao lado. Um homem caiu no local nesta segunda-feira (07) e precisou ser resgatado. Toda a quadra foi interditada pela prefeitura.



De acordo com o superintendente da Superintendência De Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Sudeste, José Nito, a partir de amanhã (08), uma equipe estará no local a fim de dar início à resolução do problema. Segundo ele, a cratera é um “problema ambiental” muito comum nesta época do ano, onde vários locais da cidade são afetados pelas chuvas intensas.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

“Sabemos que é um problema da natureza e como poder público estamos tomando todas as providências para solucionar. Amanhã cedo os serviços de recuperação serão iniciados. Infelizmente, no período chuvoso acontece isso em vários locais da cidade. Nós lamentamos e nos solidarizamos com a população, mas estamos tomando todas as providências para solucionar esse problema”, afirma em entrevista ao O DIA.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Os órgãos envolvidos, como a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh), sinalizaram o local e pediram para que as pessoas não passassem próximas à cratera. Ao ser perguntado sobre o prazo para reparo, José Nito informa que deve ser realizado no menor período de tempo possível. “Queremos solucionar o problema no menor espaço de tempo possível, essa semana deve ser resolvido. Diga-se de passagem, logo no início do problema nós acionamos todos os órgãos”, afirma.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no