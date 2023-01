Dom Juarez é nomeado novo arcebispo da Arquidiocese de Teresina

O Papa Francisco nomeou, nesta quarta-feira (04), Dom Juarez Sousa da Silva como novo arcebispo metropolitano de Teresina. Desde 2016, ele exercia o ministério de bispo diocesano de Parnaíba. A escolha foi feita após o pedido de renúncia apresentado por Dom Jacinto. Dom Juarez será o oitavo arcebispo da Capital.

Após 10 anos de episcopado na Arquidiocese de Teresina, Dom Jacinto Brito torna-se bispo emérito nesta Igreja particular.



Dom Juarez Sousa da Silva, novo arcebispo metropolitano de Teresina (Foto: Reprodução/Arquidiocese de Teresina)



Trajetória eclesial

Dom Juarez Sousa da Silva nasceu no interior do município de Barras, hoje município de Cabeceiras do Piauí – PI, no dia 30 de junho de 1961. É o primogênito dos sete filhos do casal Anísio Marques da Silva e Maria José Sousa da Silva. Cursou o Ensino Fundamental na Unidade Escolar Matias Olímpio e Unidade Escolar Gervásio Costa, em sua cidade natal, e o Ensino Médio, no Curso Técnico Tradutor e Intérprete no Seminário da Assunção, em Jacarezinho-PR.



Fez bacharelado em Filosofia e Teologia no Seminário Maior Interdiocesano Sagrado Coração de Jesus, em Teresina-PI, é graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Mestre em História Eclesiástica pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma – Itália. Foi ordenado diácono no dia 10 de julho de 1993, na Catedral de Santo Antônio, em Campo Maior-PI, e presbítero em 19 de março de 1994, na Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Barras – PI.



Foi administrador da Paróquia de São José, em Altos-PI, de 1994 a 1996; vice-reitor e administrador do Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus, de 1996 a 1998; Diretor do Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí – ICESPI, de 2002 a 2008. Em 27 de fevereiro de 2008, foi nomeado bispo da diocese de Oeiras-PI, pelo Santo Padre, o Papa Bento VI; sua ordenação episcopal aconteceu no dia 17 de maio de 2008, na Catedral Nossa Senhora da Vitória, em Oeiras – PI, onde exerceu seu pastoreio até o dia 06 de janeiro de 2016, quando foi nomeado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, bispo coadjuntor da Diocese de Parnaíba, assumindo a titularidade desta diocese no dia 24 de agosto do mesmo ano.



Atualmente é presidente do Regional Nordeste IV da CNBB, sendo nomeado hoje, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, o 8º arcebispo metropolitano de Teresina. Dom Juarez tem o lema episcopal Ut vitam habeant (Para que tenham vida – Jo 10,10).



Por meio de nota, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou uma saudação ao novo arcebispo de Teresina, Dom Juarez de Souza da Silva, e um agradecimento a Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho, agora emérito.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no