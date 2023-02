Dr. Pessoa anuncia reajuste de 15% no piso salarial dos professores; entenda

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, irá enviar à Câmara Municipal o projeto de lei que concede reajuste salarial aos 4.396 professores da rede municipal de ensino, conforme o reajuste do piso salarial de 14,9%, estabelecido pelo Ministério da Educação. A lei municipal vai conceder um reajuste linear de 15% no salário do profissional da educação, um percentual superior ao piso nacional anunciado pelo MEC. O projeto deve ser enviado nesta quarta-feira (8).

Dessa forma, a Prefeitura de Teresina vai aplicar o reajuste tanto no piso salarial, como na Gratificação de Incentivo à Docência (GID), o que vai garantir uma remuneração bruta de R$ 5.693,41 aos professores efetivos e substitutos.

Para os professores efetivos, incluindo as gratificações de mérito e auxílio alimentação, estes irão receber um valor total de R$ 6.543,41 no início da carreira. Os professores da classe auxiliar vão receber, além do piso de R$ 4.420,55, mais R$ 817,19 de gratificação, o que totaliza R$ 5.237,74.

Os valores em questão se aplicam aos professores de 40 horas. Aqueles que se enquadram nas 20 horas vão receber a metade desses valores.

“Desde o início da nossa gestão, a educação sempre foi prioridade. E a valorização dos professores, desses homens e mulheres que cumprem essa honrosa missão de educar, é uma demonstração dessa prioridade”, afirma Dr. Pessoa.

Progressões e promoções

Segundo o secretário Municipal de Educação, Nouga Cardoso, já está autorizada a implantação das progressão e promoções dos professores, com pagamento de retroativos

“O prefeito está se comprometendo e vai autorizar a implantação de promoções e das progressões, que foi concedida no último ano da sua gestão, com um impacto total de cerca R$ 10 milhões de reais e impacto mensal de mais de R$ 1 milhão”, concluiu Nouga Cardoso.





