Dr. Pessoa libera servidores municipais na próxima sexta (30)

Os servidores públicos do município de Teresina estão liberados dos postos de trabalho na próxima sexta-feira (30/12), antevéspera de réveillon. A medida foi decretada pelo prefeito Dr. Pessoa, que assinou documento nessa terça-feira (27/12) que torna a sexta ponto facultativo nos serviços do município.

De acordo com o gestor, o decreto leva em consideração as festividades alusivas ao Ano Novo e que muitos servidores deslocam-se para outros municípios e estados para comemorar a data com seus familiares.

"Vamos oportunizar que o servidor que se desloca no fim de ano possa ter tranquilidade para chega ao seu destino. O Ano Novo é um momento de esperança por dias melhores e de confraternização entre amigos e famílias, que celebram e renovam os votos de amor e paz", disse o prefeito.

O documento estabelece, por outro lado, que serviços essenciais continuarão funcionando como a Fundação Municipal de Saúde (Hospitais, Maternidades, UPA, SAMU, laboratórios centrais, CAPS); e no âmbito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (serviços prestados pelos agentes municipais de operação e fiscalização de trânsito).

