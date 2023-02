Portal O Dia

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, esteve presente no Corso de Teresina na tarde deste sábado (11) e falou sobre o trabalho realizado pela PMT para que o corso acontecesse pela primeira vez na sua gestão. O prefeito lembrou que os ambulantes não precisam pagar taxas para comercializar os seus produtos na festa e destacou que o Corso é a “festa do povo”.



Foto: Jailson Soares/O Dia

“O carnaval é a maior festa de todos os tempos, é a festa do povo. E não poderia ser diferente, esse ano, com o apoio da prefeitura, a festa do povo está acontecendo com toda a segurança. Essa é a primeira vez que ninguém paga nenhum centavo. Queremos trazer toda a segurança para os foliões, conectados ao Governo do Estado, portanto, é uma alegria para mim e para os teresinenses”, frisou.

Foto: Jailson Soares/O Dia



O prefeito também rebateu as críticas de parte da população de que, mesmo com os problemas que a capital tem enfrentado nos últimos meses no transporte público, a gestão municipal esteja empenhada em realizar o Corso. “[A gestão passada] passou 34 anos e não resolveu o problema. E o prefeito, ainda nesses três primeiros meses, quer estar com esse problema resolvido”, disse.

Segundo o presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, Enio Portela, além de todo planejamento para a segurança, estrutura e eventos culturais do Corso, a Prefeitura de Teresina também investiu na instalação de intervenções permanentes de acessibilidade na Avenida Raul Lopes.

“Fizemos 10 passagens para cadeirantes ao longo da avenida, que a gente não tinha. Estamos deixando um legado. E para que a gente faça esse carnaval para as famílias é necessário segurança. Isso é importante porque, se não tivesse essa integração entre todos os órgãos, o evento não seria possível. Por isso, quero agradecer também ao Governo do Estado por ceder todo esse contingente e essa estrutura”, destacou.

