Eldorado Card tem planos de assinatura para toda a família; veja como fazer a sua

O Eldorado Card foi criado com o objetivo de conceder vantagens aos seus clientes, através de descontos que proporcionam acesso ilimitado ao parque aquático do Eldorado Park.



Ao fazer a assinatura, que é mensal, o cliente automaticamente já pode frequentar o parque aquático.

Foto: Divulgação/Redes Sociais

O processo de compra deste passaporte da alegria é simples. A assinatura deve ser feita através do cartão de crédito. Todas as bandeiras de cartões são aceitas. Mas atenção. É preciso uma fidelização de seis meses para efetivar a assinatura.

No total, são três planos. Destaque para o Plano Família, no valor de R$ 59,90, muito interessante para grupos de até 4 pessoas. Crianças até 10 anos dependentes de clientes do Eldorado Card não pagam entrada.

O cliente assinante do Eldorado Card terá acesso exclusivo na portaria. Basta informar seu CPF e a entrada será liberada. Sem burocracia.

Entre em contato com os telefones 86 99584-7651 e 86 99976-6945 e faça parte da família Eldorado Card.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no