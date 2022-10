Eleições 2022: Atrasados, eleitores não conseguem votar em Teresina

O Portal O Dia flagrou no final da tarde deste domingo (02) de Eleições, um grupo de eleitores que se atrasaram e não conseguiram entrar na seção eleitoral para votar. O flagrante aconteceu na Escola Darcy Ribeiro, na zona leste da capital. No vídeo, pelo menos quatro pessoas ficaram fora da zona eleitoral. As pessoas que já estavam dentro das seções, puderam realizar o voto.

E quem entrou, teve que enfrentar filas e a demora para chegar até as urnas. A engenheira Adriana Dantas reclamou do tempo que perdeu na fila. “Eu voto aqui desde os 18 anos e nunca tinha havido uma demora tão grande na minha seção. Tive que vir três vezes e a fila praticamente não andava. Apesar disso, muita tranquilidade”, disse.

(Foto: Tarcio Cruz / O DIA)

Neste domingo, 2.573.810 piauienses foram às urnas eletrônicas para elegerem os 30 deputados estaduais, 10 deputados estaduais, um senador, um governador e vice, e votarem para presidente da República. A cidade de Teresina, Capital do estado, é o maior colégio eleitoral do Piauí, com 564.890 eleitores. Miguel Leão, com 1.572 eleitores, é o menor.

Na eleição para o governo do Piauí, a disputa é a mais acirrada dos últimos 20 anos. São oito candidatos, mas Rafael Fonteles, do PT, e Silvio Mendes, do União Brasil, travam uma batalha voto a voto.

Confira o vídeo:

