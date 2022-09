Eleições 2022: quase 7 mil passageiros devem passar pela rodoviária de Teresina

Faltando dois dias para as Eleições 2022, que acontece no domingo (2), muitas pessoas se deslocam para vários municípios do Piauí para poderem exercer o direito de votar. Em Teresina, o Terminal Rodoviário tem uma expectativa de embarcar 6,8 mil passageiros entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro em destinos intermunicipais e interestaduais. Por causa disso, é preciso se programar com antecedência para evitar problemas no momento da votação.



O aumento no número de passageiros nesse período será aproximadamente 19 à 21% em comparação ao fluxo normal do terminal. De acordo com Robson Silva, coordenador do Terminal Rodoviário de Teresina, para atender a demanda de embarques, as empresas de transporte estão disponibilizando 10 novos horários. O número de viagens extras pode aumentar de acordo com a demanda.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

“Algumas empresas já disponibilizaram horário extra e, a partir da procura, novos horários estão sendo estendidos. A recomendação para pessoas que pretendem viajar é que faça contato com as empresas com antecedência. A maioria dessas pessoas estão voltando a seu local de origem por causa das eleições”, ressalta Robson Silva.

Os passageiros devem chegar ao Terminal Rodoviário com 1h de antecedência ao embarque, conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças; checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço; e dirigir-se ao embarque com 30 minutos de antecedência.

Em nota, a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) informou que quando há um maior fluxo nos terminais, a equipe seguirá trabalhando em regime de horário extra, para manter a organização, segurança e limpeza do ambiente.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no