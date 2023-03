Em 10 anos, Teresina teve aumento de 54 mil habitantes, aponta IBGE

Dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que Teresina contou com um aumento de cerca de 54 mil habitantes nos últimos 10 anos. Atualmente, a população é de 868.523 habitantes, o que representa um aumento em relação ao quantitativo populacional registrado no Censo Demográfico de 2010.

Segundo o IBGE, o aumento populacional de Teresina chegou a 6,66% e é, inclusive, superior ao crescimento registrado em todo o Piauí, que foi 4,86%. Em todo o Brasil, houve um crescimento de aproximadamente 8,9% nos últimos 10 anos.

Os dados demonstram que, desde 1970, há uma diminuição no ritmo do crescimento populacional em Teresina, assim como em todo o país. O compilado de informações do IBGE destacam que entre os anos de 1970 e 1980 foi da ordem de 71,33%, tendo registrado um incremento populacional de 157.284 habitantes naquele período de 10 anos, praticamente o triplo do observado entre os anos de 2010 a 2022.

