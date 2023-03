Em Teresina, 150 trabalhadores têm verbas trabalhistas a receber

Trabalhadores que prestaram serviços para a empresa Qualix/Sustentare Serviços Ambientais AS, em Teresina, são procurados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT-22) para receber valores referentes a indenizações trabalhistas. Ao todo, são 150 profissionais que atuaram nas áreas de manutenção e limpeza em galerias, lagoas e em áreas verdes e nas atividades de varrição e de capina no período de 2007 a 2013.

Segundo o TRT, o acordo celebrado entre o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do TRT -22 (CEJUSC-JT 2º Grau/PI), o município de Teresina, o Sindicato dos Empregados das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Piauí (SEEACEP) e a empresa foi de R$ 5 milhões e beneficiou mais de 700 trabalhadores, mas nem todos receberam os valores.

“Em 2020, conseguimos resolver o conflito entre empregados e empregadores de forma rápida e vantajosa para todas as partes. O acordo beneficiou centenas de trabalhadores, mas nem todos receberem suas verbas trabalhistas. Agora, o Tribunal está se empenhando para localizar esses 150 trabalhadores para que eles possam, assim, receber os valores que lhe são devidos”, afirmou o Juiz do Trabalho Gustavo Ribeiro Martins.

COMO FAZER

Dos trabalhadores que ainda possuem verbas a receber, seis prestaram serviço nas galerias e lagoas, 25 na área verde, 22 trabalhavam na varrição e 97 no serviço de capina. Os valores que cada um dos 150 trabalhadores tem a receber variam de R$ 84,00 a R$7.700,00.

O magistrado explica que os interessados devem procurar o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do TRT-22 por meio do telefone (86) 2106-9525 ou pelo e-mail [email protected]

