Em Teresina, 400 taxistas estão com alvarás irregulares; Strans convoca para regularização

Em Teresina, dos 1.994 taxistas cadastrados no sistema, apenas 1.594 estão com os alvarás regulares. Diante disso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) está convocando os 400 taxistas que estão irregulares para atualizarem suas permissões de circulação.



Para isso, os taxistas devem agendar o atendimento, de acordo com o cronograma estabelecido em calendário, e por ordem numérica da sequência do número da permissão de cada taxista, com início em 1° de fevereiro e finalizando em maio de 2023.



O chefe de Divisão de Vistoria da Gerência de Licenciamento e Concessão da Strans, Wolney Bruno Sousa, explica que os taxistas devem providenciar o quanto antes a documentação exigida para que não tenha problemas na renovação da permissão de táxi, uma vez que o profissional que não estiver com a documentação obrigatória não poderá renovar o alvará.



“Na Strans, será feita a análise da documentação de renovação e vistoria nos veículos, verificando equipamentos de segurança e idade do táxi. O taxista que não estiver com a documentação obrigatória, não poderá renovar o alvará. Aqueles que não renovarem o alvará dentro do prazo trabalharão de forma ilegal e poderão ser punidos”, explicou o chefe de Divisão de Vistoria da Strans.



Caso o taxista verifique que, por algum motivo, o número do alvará não consta na listagem, o motorista pode verificar a sequência do número da data que consta na tabela. Serão uma média de 24 permissionários atendidos por dia na sede da Strans. A tabela com o cronograma de agendamento para renovação de alvarás está disponível no site da Prefeitura de Teresina.



Em caso de dúvidas sobre a lista da documentação exigida e as datas de agendamento, o permissionário taxista pode enviar mensagem para o WhatsApp (86) 3122-7609 da Gerência de Licenciamento e Concessão da Strans.



Confira a documentação exigida para a renovação da permissão de táxi:



- requerimento com assinatura do requerente;

- cópia da permissão original ou protocolo;

- cópia do CRLV do veículo (atualizado);

- cópia da CNH com a observação de que exerce atividade remunerada (EAR);

- cópia da aferição do relógio (certificado de verificação) do Inmetro (atualizado);

- cópia do certificado do curso de taxista;

- cópia do alvará de localização e funcionamento;

- cópia de comprovante de residência (de até 3 meses);

- certidão criminal da Justiça Federal;

- certidão criminal da justiça estadual em 1ª instância (caso positivo apresentar certidão;

- criminal da justiça estadual em 2ª instância);

- certidão negativa de débito do Município.

