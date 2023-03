Em Teresina, cerca de 30 famílias ribeirinhas são monitoradas por viverem em área de risco

O período chuvoso segue intenso em Teresina, deixando a população e os órgãos atentos aos estragos que o volume das águas pode causar. Atualmente, cerca de 30 famílias ribeirinhas vivem em áreas consideradas de risco na capital, que são monitoradas pela Defesa Civil municipal.



O gerente de Operações do órgão, Marcos Rolf, destaca que a Defesa Civil tem vistoriado as áreas no entorno dos rios Poti e Parnaíba, especialmente durante o período chuvoso. Segundo ele, muitas famílias são retiradas desses locais críticos, mas retornam em seguida, o que torna esse um trabalho que exige acompanhamento durante todo o ano.



“O monitoramento é feito durante todo o ano, e no período da chuva é feito o resgate, caso haja necessidade. O maior cuidado é com as famílias que residem próximas ao Encontro dos Rios, uma vez que a tendência é que as águas subam o mais rápido possível. Logo após o dique, residem aproximadamente umas 20 famílias, que não eram para estar ali, e isso nos preocupa, porque elas só saem quando existe uma inundação e a gente tem que retirar”, destaca Marcos Rolf.



O assessor-técnico da Secretaria de Estado da Defesa Civil (Sedec) e climatologista Werton Costa, comenta que Teresina é uma das cidades do Piauí que tem o maior quantitativo de chuvas, equiparando-se municípios como Palmeirais, Piripiri e Esperantina. Entre os meses de março e abril, houve uma maior concentração pluviométrica na faixa na área metropolitana



“Podemos esperar muita chuva ainda em Teresina, mesmo em condições de regularidade. Os processos de monitoramento avançaram muito, com estações fluviométricas que vão medir a quantidade de água que cai no Rio Poti, estações meteorológicas, e agora com essa aquisição do barco, a Defesa Civil terá um amplo leque de atuação em toda a Bacia de Parnaíba e Poti, assistindo a várias ocorrências que antes eram limitadas apenas à ação do Corpo de Bombeiros”, comentou.



Barco irá auxiliar durante monitoramento de famílias ribeirinhas

Na manhã desta terça-feira (28), a Defesa Civil de Teresina recebeu um barco para auxiliar no monitoramento das áreas de risco da Capital. A entrega foi feita pela Prefeitura e permitirá que as equipes técnicas acompanhem esses locais por rio. A solenidade ocorreu na Avenida Raul Lopes, zona Leste da Cidade.



O gerente de Operações da Defesa Civil, Marcos Rolf, destaca que o barco tem capacidade para até sete pessoas e permitirá o mapeamento dos pontos de risco e alagamento para, em caso de necessidade, resgatar as famílias ribeirinhas. A embarcação facilitará o acesso entre os rios, que hoje é considerado difícil.



Carlos José Ribeiro, secretário de Defesa Civil, enfatiza a importância da embarcação para o órgão, que terá mais este aparato. “O barco está sendo entregue graças a uma emenda do vereador Vinício Ferreira (PSD)”, disse.



O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, esteve na solenidade e parabenizou o vereador Vinício Ferreira pelo olhar náutico que é dar suporte de olhar pelas pessoas que moram na região dos rios. Ele pontua que está satisfeito com a destinação da emenda parlamentar e agradeceu a parceria.



