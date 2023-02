Em Teresina, fluxo de visitas na Ponte Estaiada cresce mais de 170% em janeiro de 2023

O número de visitantes ao complexo turístico da Ponte Estaiada, localizado na zona Leste de Teresina, cresceu 173% apenas em janeiro de 2023. De acordo com levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMDEC), o fluxo de visitas no local saltou de 2.220 para 5.508 pessoas se comparado ao ano passado.

“A SEMDEC monitora periodicamente o movimento da ponte, para avaliar o fluxo de visitações”, disse o secretário da SEMDEC, Iran Felinto. “São aplicados dois tipos de pesquisas: a primeira se refere aos turistas que buscam atendimento na nossa Central de Atendimento ao Turista (CAT); e o segundo é uma avaliação constante para todos os que queiram depositar em uma urna suas impressões da visita”, finalizou.

(Foto: Divulgação/Ascom)

As sugestões mais expressivas, de acordo com as pesquisas, se relacionam a novas formas de pagamento do ingresso de acesso ao mirante, que só recebia dinheiro. Entendimentos recentes com o Banco do Brasil implantaram o uso de Pix e cartões de crédito e débito, facilitando o acesso aos visitantes.

“A urna recebe questionários que avaliam os serviços oferecidos no complexo da ponte”, contou o coordenador de Turismo da SEMDEC, Eneas Barros. “Dando uma nota entre zero e dez, o visitante avalia recepção, jardins e entornos, conservação e limpeza do espaço, atendimento no caixa, recepção no mirante, segurança e apresentação do pessoal”, concluiu.

Ponte Estaiada

A Ponte Estaiada Mestre João Isidoro França foi inaugurada em 2010 e é um dos pontos turísticos mais importantes da capital piauiense. Localizada na zona Leste de Teresina, a ponte se encontra sobre o Rio Poti e facilita o deslocamento entre as regiões central e leste da cidade.

O nome do local foi uma homenagem ao primeiro mestre de obras de Teresina, João Isidoro França, que teve papel fundamental para a criação da Vila Nova do Poti - primeiro nome da cidade de Teresina.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PMT