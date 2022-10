Em Teresina, mais de 9 mil pessoas estão com o CádÚnico desatualizados

Das mais de 166 mil famílias teresinenses que estão na base do Cadastro Único (CadÚnico), 9.224 famílias estão com o cadastro desatualizado há mais de 48 meses. Para evitar o bloqueio dos benefícios sociais, as famílias devem fazer a atualização de seus dados.



Os beneficiários devem procurar um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) levando seus documentos pessoais. O prazo final ia até sexta-feira (14), no entanto, o Ministério da Cidadania prorrogou o prazo para mais 30 dias. O CadÚnico dá acesso a benefícios sociais, dentre eles: o Auxílio Brasil; o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).



(Foto: Divulgação/Semcaspi)

Allan Cavalcante, secretário da Semcaspi, orienta que as famílias procurem o quanto antes as unidades do Cras para evitar as longas filas. “Aumentamos o número de atendimentos e de entrevistadores e passamos a fazer este serviço online. Passamos a fazer o cadastro manual e a lançar os dados das famílias direto no sistema do Governo Federal. Das famílias presentes no nosso banco de dados, 80% estão com o cadastro atualizado. Estamos bem próximo de atingir a meta, os 100% das famílias”, pontuou.



Rosemere Santana, gerente de Programas do Renda Mínima e Benefícios da Semcaspi, explica que as famílias que precisam atualizar o CadÚnico são aquelas com cadastro desatualizado desde 2016 e 2017. “Desde fevereiro deste ano, nós estamos atendendo estas famílias nos Cras. Nossas equipes fizeram busca ativa destas famílias, especialmente, do público do BPC, inclusive, com cadastro em domicílio para as pessoas com dificuldade de locomoção. Isso para não terem o benefício bloqueado”, destacou.



Mais de 30 mil novas inserções

A Semcaspi tem atuado na proposta de atualizar o CadÚnico das famílias e também de promover novas inserções. De acordo com dados do Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico (CECAD), de janeiro a setembro de 2022, em Teresina foram inseridas 35 mil novas famílias no CadÚnico.

“Apenas este ano, tivemos um número significativo de atualizações e de inserções no CadÚnico. Há uma expectativa deste número aumentar, tendo em vista a realização das ações de atualização e inclusão cadastral, desenvolvidas para além do espaço dos Cras, incluindo o Teresina Cuida de Você e mutirões nos bairros”, ressaltou.

