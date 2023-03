Em Teresina, Margareth Menezes exalta Esperança Garcia e critica desmonte da Cultura

A cultura do Piauí viveu um dia especial nesta terça-feira (07). É que foi realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PI) o evento de recebimento do busto da primeira Advogada do Brasil, Esperança Garcia. A cerimônia contou com a presença da Ministra da Cultura, Margareth Menezes. Durante o evento, a baiana exaltou a figura e a representatividade da escrava piauiense.

“Estamos nesse momento especial na inauguração desse busto da Esperança Garcia. Um momento que marca a história do Brasil. Eu parabenizo a OAB aqui do estado. Nós precisamos reconhecer a contribuição dos negros, da mulher negra à sociedade brasileira. Ela representa a memória, a luta, a injustiça que vem sendo cometida contra o povo negro no Brasil, desde os tempos da escravidão”.

A ministra questionou os ataques feitos à Cultura, no que ela chamou de “desmontes” de alguns órgãos públicos de fomento aos bens culturais no Brasil, nos últimos anos. “Para que perseguir a cultura, se ela é um vetor de transformação. Cada um real que se investe na cultura, é comprovado, o retorno é de um real e sessenta. A cultura é um vetor de emancipação social e transformação econômica, especialmente das pessoas mais pobres.

O evento contou com a presença do Governador do Piauí, Rafael Fonteles; além de representantes da cultura e dos direitos das mulheres. Para a secretária da Mulher, Zenaide Lustosa, o reconhecimento nacional e internacional de Esperança Garcia representa um apoio também na luta pelo respeito às mulheres. “Era uma mulher negra que desconstrói toda uma sociedade racista, escravagista, machista, é um referencial a ministra estar aqui, para percebermos a importância da cultura na construção de uma sociedade mais igualitária. E que a gente possa avançar para que mulheres e homens tenham o mesmo espaço”, disse.

O presidente da OAB/PI afirmou que a entrega do busto, com a presença de uma ministra de Estado “é um reconhecimento da força da mulher brasileira e em especial piauiense. Estamos concluindo um memorial da história da Ordem, e esse busto estará lá”, Celso Barros.

Reconhecimento

Em novembro de 2022, o Conselho Federal da OAB, reconheceu Esperança Garcia como a primeira Advogada do Brasil. Símbolo de resistência, Esperança lutou pelo Direito e sua natureza jurídica foi percebida logo cedo, quando, escreveu uma petição ao então Governador da Capitania de São José do Piauí denunciando os maus-tratos que ela e sua família sofriam.

