Em Teresina, motoristas de ônibus podem paralisar caso parcela do 13º não seja paga

Com o final do ano se aproximando, tem continuidade mais um capítulo da crise do transporte público de Teresina. De acordo com Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT), a Prefeitura de Teresina não realizou repasse para o pagamento do 13° salário dos motoristas e cobradores. O sindicato afirma que a primeira parcela não foi paga com recursos do município e que existe possibilidade de os trabalhadores não receberem a segunda parte do benefício.

(Foto: Arquivo O DIA)

“A Strans havia se comprometido a fazer o repasse de R$ 2,5 milhões para as empresas até o dia 28 de novembro, o que não aconteceu. O valor recebido no dia 29 de novembro foi uma verba federal específica para cobertura das gratuidades, já passadas nas catracas pelos "idosos”, e não um recurso do município”, diz o SETUT.



Sobre o assunto, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí (Sintetro), Antônio Cardoso, destaca que existe possibilidade de paralisação caso o problema não seja resolvido. “Fomos notificados hoje e eles estão dizendo que não irão pagar a parcela referente a segunda parcela do décimo. Diante dessa situação, não temos outro caminho. Não é justo ficarmos sem esse pagamento, iremos tomar um rumo e, possivelmente, a gente venha a paralisar”, afirma Antônio Cardoso.



(Foto: Arquivo O DIA)

Segundo o SETUT, a Strans se comprometeu a fazer o repasse de R$ 2,5 milhões para as empresas até o dia 28 de novembro, mas não cumpriu com o acordo. “Não recebemos nenhum subsídio da Prefeitura de Teresina para pagamento do 13° salário, o qual nunca foi ajustado devidamente nessa gestão municipal, sendo que é obrigatório contratualmente e extremamente necessário para a manutenção do equilíbrio financeiro do sistema. Atualmente esse valor corresponde a cerca de R$ 5 milhões/mês”, ressalta Vinícius Rufino, coordenador técnico do SETUT.

Representantes do SETUT e o superintendente da Strans, Bruno Pessoa, se reuniram na manhã desta segunda (19), onde a gestão municipal se comprometeu a repassar o valor de R$ 2,2 milhões para o pagamento da segunda parcela do 13° salário, que deve ser pago até amanhã, dia 20. Mas, até o momento, o recurso não foi depositado.

O presidente do Sintetro ressalta que espera que a prefeitura resolva de uma vez por todas o assunto, uma vez que a paralisação do transporte público, especialmente neste período do ano, irá impactar todos os setores da sociedade, inclusive o comércio. “A gente queria que a prefeitura tivesse resolvido essa situação de uma vez por todas, mas a cada dia que passa fica mais difícil. paralisação não é bom para ninguém, ainda mais nessa época em que as pessoas estão indo fazer compras”, reforça Antônio Cardoso.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do SETUT e de Eliézer Rodrigues/ODIA TVIthyara Borges