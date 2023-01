Em Teresina, Palácio da Música abre 170 vagas para cursos de sanfona, violão e guitarra

O Palácio da Música, em Teresina, está ofertando 170 vagas para cursos direcionados a crianças e adolescentes de 10 a 16 anos. As matrículas estão abertas para turmas com aulas presenciais de violão juvenil, violão adulto, guitarra e sanfona. Também há a modalidade virtual com turmas de violão adulto.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

As aulas terão início após o período de carnaval, a partir do dia 27 de fevereiro. De acordo com a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC), a matrícula custa R$ 40, mas o valor mensal a ser pago pelo curso será de R$ 30. Além disso, pessoas de baixa renda cadastradas no CadÚnico terão acesso a mensalidade gratuita.

As inscrições podem ser feitas diretamente no Palácio da Música, que fica localizado na Rua Santa Luzia, 1241, Centro (Sul) e funciona das 08h às 12h. Os interessados devem comparecer ao local portando seus documentos pessoais.

Os cursos são ministrados por profissionais que atuam em orquestras. Vale ressaltar que os alunos precisam possuir o próprio instrumento e levá-lo às aulas. Para mais informações é possível entrar em contato com o número: 86 98168-078.

Ithyara Borges