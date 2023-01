Em Teresina, três escolas da rede municipal passam a ser de tempo integral

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) anunciou, nesta quinta-feira (05), que para o ano letivo de 2023, Teresina passará a contar com mais três unidades de ensino de tempo integral. A decisão segue a política de expansão do atendimento de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental em jornada estendida.

De acordo com a Semec, passam a ser de tempo integral em 2023 a Escola Municipal Professor Alcides Lebre, na Vila da Paz, que atende do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; o Centro Municipal de Educação Infantil Júlio Romão, localizado no bairro Alto da Ressurreição, com turmas do Maternal ao II Período; e a Escola Municipal Benjamim Soares de Carvalho, no Bairro Macaúba, com turmas do 1º ao 5º ano.

As unidades de ensino passaram por análise dos dados de matrículas, demanda existente e condições estruturais dos prédios, onde se concluiu que atendiam aos requisitos para oferecer a modalidade de tempo integral. Com a mudança, a rede municipal passa a contar com 49 unidades de ensino de tempo integral, sendo 30 escolas e 19 CMEIs.

