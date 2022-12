Em três dias, Teresina ultrapassa média de chuvas esperada para todo mês de dezembro

Bastaram apenas três dias para que as chuvas registradas na capital ultrapassassem a média de precipitação esperada para todo mês de dezembro. De acordo com o climatologista Werton Costa, as chuvas dos últimos dias foram suficientes para que a cidade registrasse um volume maior de chuvas do que o esperado.

O esperado era cerca de 101mm, mas a cidade registrou 148mm, desde o dia 22, até hoje (25). “Nós ultrapassamos a média esperada em três dias, mas houveram outras chuvas anteriores em dezembro, só que não são tão expressivas”, disse o climatologista Werton Costa. A incidência das chuvas já estavam previstas pelo meteorologista.

(Foto: Arquivo / O DIA)

Segundo a previsão da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar), na última sexta (23) e sábado (24), chuvas volumosas já eram esperadas em quase todo o estado com maiores acumulados e possíveis tempestades no centro-norte, centro-sul, sudeste e sudoeste.

De acordo com o boletim hidrometeorológico da Semar, a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) provoca chuvas mais volumosas no norte, centro-norte e sudeste. Já a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), mesmo se desconfigurando, continua contribuindo para chuvas no sul do estado. Até o fechamento desta reportagem, o Inmet não divulgou a previsão do tempo para a última semana do ano.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no