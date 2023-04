Empresa abre seleção para cargo de Agente Comercial em Teresina

Visando fortalecer a política de equidade de gênero no mercado de trabalho e ampliar a participação feminina na área do saneamento, a Águas de Teresina está com seleção aberta para a função de Agente Comercial, preferencial para mulheres.

As inscrições podem ser feitas pela plataforma digital Gupy, com acesso pelo site www.aguasdeteresina.com.br, na aba Carreiras, colocando no filtro a cidade de Teresina (PI). É preciso ter perfil com login e senha na Gupy para se candidatar.

(Foto: Divulgação/Águas de Teresina)

Dentre as principais atribuições do cargo estão as ações de visita porta a porta nos bairros que receberão obras de esgoto a partir de maio deste ano. Os agentes terão a responsabilidade de explicar aos moradores os benefícios do esgotamento sanitário e a importância da conexão dos imóveis à rede. A concessionária, que universalizou o acesso à água em 2020, vai elevar para 59% o índice de cobertura de coleta e tratamento de esgoto na zona urbana de Teresina até o final de 2024.



“Atualmente, 30% dos colaboradores da empresa são mulheres que estão em pleno desenvolvimento de carreira, tanto na operação como na área administrativa. Dezenas delas ocupam cargos de liderança, entre líderes de equipe, supervisoras, coordenadoras e gerentes. Queremos aumentar essa participação de mulheres no segmento de saneamento. E nossa meta, para os próximos anos, é focar na liderança feminina, visando aumentar o percentual de mulheres em cargos estratégicos”, destaca Renee Chaveiro, diretor-executivo da empresa.

A Águas de Teresina integra o grupo Aegea, líder no setor de saneamento no país, com 12 anos de atuação, presente em 13 estados e 171 cidades, beneficiando mais de 22,7 milhões de pessoas. O processo seletivo preferencial para o público feminino atende às recomendações do Pacto Global da Organização das Nações Unidas, compostas em um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

