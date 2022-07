Empresário e mais duas pessoas são baleadas em inauguração de supermercado em Teresina

Três pessoas foram baleadas, na manhã deste sábado (02), durante a inauguração de um supermercado no bairro Jacinta Andrade, na Zona Norte de Teresina. As vítimas são o proprietário do estabelecimento, a esposa dele e um cliente.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no momento em que o empresário, conhecido na região como Brizola, inaugurava o estabelecimento. Clientes e funcionários teriam sido surpreendidos por dois homens, que chegaram atirando.

Foto: Arquivo/ODIA

Ainda segundo a PM, o proprietário tem passagens pela polícia e usa uma tornozeleira eletrônica. Ele foi alvejado na região do abdômen e, devido à gravidade do ferimento, foi levado ao Hospital de Urgência de Teresina. A esposa dele e o cliente foram atingidos de raspão.

A Polícia Civil vai investigar o caso. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.









