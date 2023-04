Empresários são presos por aplicar golpe em Teresina; vítima teve prejuízo de R$ 100 mil

Dois empresários identificados como José Gil Cavalcante Soares de Melo e Karllyandro Araújo Silva, foram presos pela Polícia Civil nesta quarta-feira (26), acusados de estelionato na cidade de Teresina. A vítima do golpe é proprietário de um carro de luxo da Mercedes-Benz e teve prejuízo de mais de R$ 100 mil.



Os suspeitos foram presos após cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão em suas residências, localizadas na zona Leste da capital.



(Foto: Divulgação)

De acordo com o delegado Samuel Silveira, titular do 11° Distrito Policial, as investigações tiveram início quando o dono do veículo registrou um Boletim de Ocorrência informando que havia cedido seu carro para que um dos empresários o vendessem. No entanto, o proprietário não recebeu o valor da venda e o veículo sumiu. "Esses empresários recebiam a documentação do veículo, repassavam para uma terceira pessoa, que realizava o pagamento de forma legal. No entanto, o dinheiro nunca chegava ao proprietário. As vítimas eram ludibriadas por esses criminosos, podemos ressaltar que novas vítimas desse golpe ainda podem surgir, por isso vamos continuar investigando”, explicou o delegado.

(Foto: Arquivo O DIA)

Segundo as investigações, José Gil Cavalcante Soares de Melo é suspeito de uma série de golpes relacionados a veículos. Além disso, Karllyandro Araújo Silva já foi preso por fraude relacionada a veículos durante a Operação Mercedes, realizada no ano de 2015. “Esses homens são muito conhecidos no meio social em Teresina, um deles, inclusive, foi objeto de matéria em um programa nacional. Nessa ocasião, ele havia lesado um empresário da região sudeste de Teresina”, comentou o Diretor de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, delegado Anchieta Nery.

Os presos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Teresina e deverão ficar à disposição da Justiça. Até o momento, o veículo da vítima não foi localizado.

Secretaria de Segurança Pública do Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no