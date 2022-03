Empresas de ônibus cobram pagamento de R$ 72 milhões da Prefeitura de Teresina

Os impasses em torno do funcionamento do transporte público de Teresina seguem sem definição. De um lado, empresas de ônibus alegando prejuízos e incapacidade operacional. Do outro, a Prefeitura acusando empresários de descumprirem os acordos. E entre eles, o usuário sofrendo com a quantidade insuficiente de ônibus e a demora nas paradas.



A novela ganhou agora mais um capítulo: o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina (Setut) protocolou nesta quarta-feira (09) um novo pedido de pagamento das dívidas que a Prefeitura possui com a entidade. O Setut alega que esse montante chega a R$ 72 milhões referentes aos prejuízos acumulados entre novembro de 2020 e fevereiro de 2022.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

As empresas dizem que estão enfrentando dificuldades financeiras desde o início da pandemia, quando o fechamento de vários setores econômicos culminou na retirada dos ônibus das ruas. Os Setut rebateu as afirmações da Prefeitura de que as empresas estão descumprindo o acordo firmado em outubro de 2021 .

Neste acordo, ficou determinado que a PMT deveria pagar a dívida de R$ 21 milhões que tinha com as empresas de ônibus referente aos subsídios das passagens (gratuidades e meia-passagem). Esse pagamento ocorreria de forma parcelada até 2022. O aporte inicial era de R$ 4,5 milhões a serem pagos ainda naquela época. As demais parcelas seriam divididas em: duas de R$ 3 milhões a serem quitadas em novembro e dezembro de 2021 e pagamentos mensais de R$ 1,2 milhão em 2022.

Em janeiro deste ano, o Setut disse que o prefeito Dr. Pessoa deixou de cumprir com o que havia ficado acordado e fez a dívida com as empresas mais que triplicar em apenas um ano. Trata-se dos atuais R$ 72 milhões que a entidade cobra agora da Prefeitura.

“As empresas seguem cumprindo devidamente suas obrigações e o acordo firmado com a Prefeitura de Teresina, assumidas em outubro de 2021. Contudo, a gestão municipal não tem cumprido desde janeiro de 2021, se limitando a pagar apenas o retroativo da gestão passada. Os valores calculados que resultaram num total de R$ 71.950.946,51 são referentes aos prejuízos acumulados e não necessários para garantir a manutenção dos compromissos financeiros operacionais”, explicou a consultora jurídica do Setut, Naiara Moraes.

O Portalodia.com está buscando contato com a Prefeitura de Teresina para questionar a respeito das alegações do Setut. O espaço fica aberto para futuros esclarecimentos.

