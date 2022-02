Entregador de aplicativo é assassinado a tiros no bairro Vamos Ver o Sol, em Teresina

Um entregador de aplicativo identificado como Natanael do Nascimento, de 22 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa sexta-feira (25), no bairro Vamos Ver o Sol, na Zona Sul de Teresina.



Foto: Arquivo/ODIA

Segundo a Polícia Militar, ele caiu em uma emboscada de assaltantes que tentaram roubar sua motocicleta na Avenida Raimundo Porfírio Farias. A suspeita é que ele tenha reagido a ação criminosa e foi atingido na região do pescoço.

Ainda segundo a PM, Natanael morreu no local antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nenhum suspeito do crime foi preso.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

