Escadaria no bairro Monte Castelo é revitalizada por moradores para virar ponto turístico

Rua Tote Carvalho, bairro Monte Castelo. Uma rua que tem o seu charme próprio e se difere de tantas outras, no cenário urbano de Teresina. É que a via até começa como uma rua comum, mas termina em uma escadaria de mais de 30 degraus. O local diferente, que estava abandonado pelo poder público, está ganhando um trabalho de pintura e revitalização custeado por empresários, e feito pelas mãos de grafiteiros da capital e moradores do próprio bairro.

Subir a escadaria da Rua Tote Carvalho dá acesso à Dota Oliveira. E essa esquina entre as duas vias é um ponto bem elevado e desse local é possível ter uma vista privilegiada do céu da capital e também dos prédios residenciais de outras zonas de Teresina. Por isso, um dos objetivos da revitalização é tornar as escadas um ponto de visitação turística, tanto pela vista quanto pelas escadas em si, a exemplo da Escadaria Seláron, no Rio de Janeiro.

As paredes das casas ao redor também estão ganhando novas cores e frases. “Ame +, Julgue –“, “O Amor Cura” e a palavra “Liberdade” enfeitam o ponto mais alto da escadaria, transmitindo mensagens de respeito e tolerância. Uma das grafiteiras responsáveis pela obra, a Maria Simone, conta que o convite para participar da melhoria do espaço a orgulha como artista.

“A obra não foi terminada, só será concluída no domingo que vem. Mas foi muito bonito de ver a rua no domingo passado cheio de crianças e suas famílias, ocupando o local, se divertindo e aproveitando o novo momento da rua e da escadaria”, celebrou a artista, que junto à outros grafiteiros.

Com cerca de 40 anos, degraus guardam histórias

O marido da Dona Raimunda dos Santos Reis sofreu uma queda nessas escadas. Após se desequilibrar, ele caiu e depois do incidente (relacionado com a queda ou não) teve um AVC. Desde então, possui dificuldades para se locomover. Mas mesmo com essa lembrança negativa, ver cada degrau sendo cuidado, melhorando a paisagem do bairro é um alento para a moradora.

“A comunidade agradece muito aos empresários e a quem trabalhou nessa revitalização. Eles viram a escada abandonada, se agradaram da vista daqui e se ajudaram a melhorar o ponto. Eu torço para que aqui vire um ponto turístico”, deseja a dona de casa.

Escadaria como ponto turístico seria "desejo" de Wall Ferraz

Contam os moradores mais antigos que a construção dos degraus foi feita em uma das gestões do prefeito Wall Ferraz, na década de 80. A intenção do então chefe do executivo municipal seria usar o ponto mais alto daquela rua como uma espécie de Mirante, já que o local oferecia uma vista bem localizada da capital, que se urbanizava aceleradamente.

Esses relatos de populares que moram há mais tempo na região foram observados pelo Pedro Ângelo Veras (redes sociais: @vemprohub), coordenador do trabalho de revitalização. Segundo ele, esse "desejo" de Wall Ferraz de tornar o ponto um local de atração de visitantes acabou sendo esquecido por outras gestões, se traduzindo no abandono por vários anos.

“Quem já veio sabe o quanto é bonito ver a cidade daqui. Mas tinha muito mato e a própria escada já estava deteriorada. Estamos revitalizando esse ponto, mas não queremos parar por aqui: queremos transformar toda a rua!”, afirmou. Perguntado se outras pessoas podem contribuir nesse trabalho, o coordenador enfatizou: “a melhor forma de ajudar é vir aqui, conhecer o local e trazer outras pessoas para ver essa paisagem”.

