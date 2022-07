Escritora piauiense faz campanha para arrecadar fundos para publicar livro

Em meio à pandemia da Covid-19, no início de 2020, em um cenário de dúvidas e incertezas que todos viviam, a estudante Carolina Lopes (18) decidiu usar as palavras para aliviar essas sensações. Por meio da poesia, ela colocou no papel toda a esperança, leveza e sentimentos que promovessem essa conexão entre o mundo e o leitor. E, assim, surgiu seu livro “A Inspiração dá voz à simplicidade - Quando me Conecto”.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Com sua obra pronta, Carolina Lopes decidiu fazer uma campanha para publicar o livro. Mas, para isso, ela conta com a ajuda e colaboração de amigos e simpatizantes da literatura. A escritora colocou seu livro no Catarse, plataforma de financiamento coletivo, e pretende arrecadar R$ 6.500.



A campanha começou no dia 22 de junho e encerra às 23h59 do dia 06 de agosto. O valor será destinado para a impressão de mil livros, além de custear o ISBN, ficha catalográfica, diagramação, revisão, o percentual da plataforma Catarse, entre outros custos técnicos.



“É assustador. É um valor alto, mas eu confio muito no meu trabalho, nas pessoas que eu tenho ao meu redor, outras pessoas que sonham com isso e sabem o poder da juventude. Tenho muita fé!”, frisa.



A Inspiração dá voz à simplicidade - Quando me Conecto

A ideia do livro surgiu em meados de abril de 2021, mas os poemas em si nasceram no início da pandemia, em 2020. “No meio daquele rebuliço, como eu costumo falar, eu comecei a escrever sobre o que eu não via. Conforme tinha vírus, pessoas ficando doentes e morrendo, eu queria ver além disso. A cadeira do terraço virou minha escrivaninha, e foram surgindo os ‘poemas borboleta’, porque toda vez que eu sentava para escrever aparecia uma borboleta, era lindo e eu sentia que estava o que era melhor para mim, gerando essa conexão”, conta a escritora.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no