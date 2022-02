Estabelecimentos são autuados por provocarem aglomeração em Teresina

Uma fiscalização da Vigilância Sanitária flagrou dois estabelecimentos do setor de bares e restaurantes com graves desrespeitos aos protocolos estabelecidos em decreto contra a Covid-19 nesse final de semana em Teresina. Ao todo, 100 estabelecimento foram fiscalizados.

A gerente de Vigilância Sanitária da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Larisse Portela, explicou que nos dois locais havia bastante aglomeração, o que representa risco à saúde pública. “Foram autuados por representarem maior risco a saúde pública, com pessoas em pé, dançando, aglomeradas e sem a utilização de máscara”, afirmou.

Foto: Divulgação / Vigilância Sanitária

Os agentes da Vigilância Sanitária acompanhados de guarnições da Polícia Militar contaram ainda irregularidades em 11 estabelecimentos do setor, sendo que esses foram apenas notificados pelo não cumprimento de medidas como o distanciamento entre mesas e clientes circulando sem o uso de máscara.

“Reforçamos aos empresários e a população em geral que esse momento ainda é de bastante cautela em relação a pandemia já que temos tido surto de síndrome gripal. Pedimos a colaboração de todos”, alerta Larisse Portela.

Donos de bares e restaurantes questionam passaporte da vacina

No Piauí, entrou em vigor no dia 1º de fevereiro o decreto que torna obrigatório o passaporte de vacina para ter acesso a bares e restaurante. Os donos de estabelecimentos do segmento emitiram uma nota criticando a decisão do governador Wellington Dias. Para eles, o passaporte é uma falsa sensação de segurança.

“Diferentemente da vacinação, o passaporte é um tiro no pé. Exigi-lo traz uma falsa sensação de segurança para a sociedade por parecer que essa medida contém a disseminação do vírus”, disse a Abrasel Piauí.

