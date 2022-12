Estação Ferroviária de Teresina vai receber obra de restauração

A Estação Ferroviária de Teresina, um dos cartões postais da capital, receberá obras de restauração. A medida será adotada após a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que a Companhia Metropolitana de Transporte Público (CMTP) assinou com o Ministério Público do Piauí (MPPI).

A obra foi anunciada pela presidente da CMTP, Josiene Campelo, durante reunião com representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O Complexo da Estação Ferroviário de Teresina é tombado pelo IPHAN desde 2013 e não pode sofrer nenhuma ação sem autorização.

“Além de ser a sede da Companhia, a estação é um importante retrato da história ferroviária/metroviária do Piauí e do Brasil, por ela o nosso estado pôde aumentar seu crescimento econômico e os piauienses tiveram uma importante opção para o transporte de passageiros. Essa restauração é uma ação que venho buscando desde que assumi e encerrar minha gestão à frente da CMTP conseguindo que o projeto se inicie é uma grande felicidade”, afirmou Josiene Campelo.

A construção do edifício começou em 1922. Em estilo eclético, é ornamentado em madeira lavrada. O telhado de duas águas é coberto com telhas do tipo Marselha. A fachada exibe o ano da inauguração (1926) e o nome da cidade, que na época era grafado “Theresina”. O conjunto ajuda a compreender como foi estruturada a urbanização da cidade.

