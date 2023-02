Estoques de Banco de Sangue de Teresina estão 70% abaixo do ideal

Com a proximidade do Carnaval e o feriado prolongado, as doações de sangue tendem a cair nos bancos de sangue do país, e no Piauí não é diferente. Segundo o GSH Banco de Sangue de Teresina, o estoques sanguíneos na capital estão 70% abaixo do ideal, sendo que os tipos O-, O+ e A- são os que mais estão em falta.



A situação do Banco de Sangue é preocupante, pois a instituição vem recebendo uma média de apenas 10 a 15 doações por dia, quando o ideal são 60 coletas diárias para que se possa atender com equilíbrio às demandas dos hospitais.



“O começo do ano é um período muito crítico, pois temos as férias escolares e em seguida o Carnaval .São momentos em que as famílias e os amigos vão viajar e se esquecem de doar sangue. As fortes chuvas da estação também afastam os doadores. Em razão desses fatores, o GSH Banco de Sangue de Teresina ainda não recuperou o seu ponto de equilíbrio nos estoques sanguíneos”, afirma Érica de Souza, líder de captação da instituição.



Para muitas pessoas que estão enfermas, os componentes sanguíneos são a única esperança de vida, um em cada dez pacientes internados necessitam de transfusões. Por isso, as doações de sangue têm que ser constantes e em um ritmo que atenda a essas necessidades. “Nosso alerta é para que a população se sensibilize e doe sangue”, ressalta Érica, lembrando que todos os tipos sanguíneos são bem-vindos.



Onde doar?

A unidade GSH Banco de Sangue de Teresina funciona de segunda a sábado, das 7h às 13h, inclusive aos feriados, e fica localizada na Rua Governador Raimundo Artur de Vasconcelos, 367, Centro (Sul) - 3º andar (Prédio do Ambulatório Hospital São Marcos - Ala B). O local dispõe de estacionamento gratuito para os doadores.



Para doar, basta comparecer à unidade, ou agendar previamente pelos telefones (86) 3026-8200 e WhatsApp (86) 98139-7943, observando os requisitos abaixo.



Requisitos básicos para doação de sangue:

Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);

Estar em boas condições de saúde;

Pesar no mínimo 50 kg;

Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas.

Não é necessário estar em jejum;

Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 7 dias;

Não ter tido Sífilis, Doença de Chagas ou AIDS;

Não ter diabetes em uso de insulina.

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.



Critérios específicos para o Coronavírus:

Pessoas com diagnóstico ou suspeita de Covid, deverão aguardar 10 dias após completa recuperação e sem o uso de medicamentos;

Pessoas com teste positivo para Covid sem sintomas deverão aguardar por 10 dias após a data da coleta do exame;

Se teve contato com paciente positivo ou com suspeita de COVID-19 e/ou realizou isolamento voluntário ou por orientação médica aguardar 10 dias após o último contato/término do isolamento;

Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen.

