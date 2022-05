Estudante de Direito desaparece após cair no Rio Poti; Namorada pede ajuda

O estudante de Direito, natural de São Paulo, Lucas Vinícius Monteiro Oliveira, de 24 anos, está desaparecido desde o último dia 24 de abril em Teresina. De acordo com informações repassadas ao Portal O Dia pela namorada de Lucas, Gabriela Vasconcelos, no momento do desaparecimento ele estava com ela passando de carro pela ponte Juscelino Kubitschek, por volta de uma hora da manhã do último domingo.

“Estávamos passando da Ponte da Frei Serafim para a João XXIII, e ele estava muito bêbado e queria dirigir o carro. Eu não deixei, e então, tivemos que parar o carro. Foi aí que ele desceu do carro e foi para o parapeito da Ponte. De lá, ele sorriu para mim e depois caiu”, afirmou Gabriela.

Além de estudante de Direito, ele é videomaker. No dia do desaparecimento, Lucas usava uma camiseta preta, calça verde escuro e tênis preto. “Ele tem uma tatuagem com um texto em árabe escrito no peito, é um sinal que ajuda a identificá-lo”, disse a namorada. O Corpo de Bombeiros teria sido acionado logo depois do ocorrido por populares que passavam pelo local.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para ter mais informações sobre as buscas. O Tenente Gabriel Mendes informou que os trabalhos continuam, e que a procura por Lucas deve ser estendida até o leito e margens do Rio Poti, que já fica na cidade de União, há 59 quilômetros de Teresina. “A correnteza do rio não está tão forte por esses dias, acreditamos que o desaparecido não esteja tão longe”, complementou.

Os números disponibilizados pela namorada e pela mãe da namorada para contato, são: (86) 9.9943-5484 e também o (86) 99994-8326.

