Ex-secretário de saúde do Piauí, Stanley Brandão, morre aos 72 anos em Teresina

O médico obstétrico Stanley Brandão veio a óbito na manhã deste domingo (30), aos 72 anos, em Teresina.

Mestre em obstetrícia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Stanley Brandão foi secretário estadual de Saúde e diretor da maternidade Dona Evangelina Rosa. Além disso, ele era professor da Universidade Federal do Piauí (UFPI).



Dr. Stanley Brandão morre aos 72 anos em Teresina (Foto: Reprodução)

A causa da sua morte não foi divulgada e o velório deve acontecer na Pax União, localizada na Avenida Miguel Rosa.

Em nota, a Prefeitura de Teresina lamentou o falecimento do médico. “Dr. Stanley exerceu uma carreira exemplar na Medicina do Piauí. O prefeito Dr. Pessoa se solidariza com a família e amigos enlutados ao tempo em que expressa condolências a todos”, diz a nota.



