Exposição no Museu do Piauí enaltece histórias de vida de mulheres piauienses

Com o objetivo de destacar a importância da mulher piauiense e celebrar suas histórias de vida, tem início nesta quinta-feira (26) a exposição ‘Pioneiras’, que acontece no Museu do Piauí, localizado no Centro de Teresina. O projeto faz um passeio entre os séculos XIX e XXI, enaltecendo 29 ícones femininos que marcaram a história do Estado.



(Foto: Arquivo O DIA)

Dentre as homenageadas estão a advogada Esperança Garcia, a ex-governadora do Piauí, Regina Sousa, a musicista Firmina Sobreiro Cardoso, a repente Maria Pangula, a escritora Luíza Amélia de Queiroz e outras.



A exposição promete reconhecer a importância da representatividade feminina nos espaços públicos e privados da sociedade, além de exaltar os talentos dessas mulheres. “Singela, forte, e ao mesmo tempo visceral, a exposição promete ser um marco na cultura local”, destaca o Museu do Piauí.







O projeto visa retratar o cotidiano das mulheres, seus desafios e percalços, bem como suas conquistas, reunindo uma coletânea de matérias, histórias guardadas em gavetas, artigos e impressões. Vale ressaltar que a exposição é interativa e viabiliza que o visitante possa prestar mensagens a outras mulheres.

A iniciativa é do Conselho Estadual de Cultura do Estado e segue no Museu do Piauí até março de 2023. Posteriormente, a exposição acontecerá no Tribunal de Justiça.

