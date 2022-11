ExpoVitrine: Feira voltada para casa e construção reúne empresários e clientes em Teresina

Nos dias 29 e 30 de novembro, Teresina será palco da maior feira de negócios do Estado voltada para casa e construção: A Expovitrine Casa. O evento é gratuito e reunirá empresários do ramo e clientes interessados no assunto.

Em sua primeira edição, a Expovitrine tem como objetivo conectar variados segmentos da construção e decoração, desenvolvendo network exclusivo para negócios. De acordo com a empresária Leninha Aragão, uma das idealizadoras do projeto, o evento contará com tudo que envolve casa, decoração e imóveis, incluindo serviços como energia solar e arquitetura.

“As pessoas poderão encontrar tudo que estão buscando para a construção da sua casa, além de muito conhecimento, pois teremos palestras com profissionais que irão falar sobre variados assuntos, como marketing e mercado imobiliário. Teremos stands e expositores de negócios piauienses e música ao vivo a partir das 16h”, explica.

O evento conta com o apoio do Sebrae, da entidade Mulheres D’ Negócios do Piauí e também do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí. Outra organização que está apoiando e fará parte do evento é a Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais (APIPA). “Nós também focamos nas causas sociais e, por isso, convidamos a APIPA, pois todo mundo tem um pet em casa ou quer ter. Então, eles estarão lá tirando as dúvidas das pessoas, poderão vender produtos e também receber doações”, destaca Leninha Aragão.

A Expovitrine Casa irá ocorrer no Blue Tree Hotel, localizado no Centro-Sul de Teresina, das 10h às 22h.

