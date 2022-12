Faculdade abre seleção com 10 vagas para professores; veja áreas

O Centro Universitário Maurício de Nassau Teresina divulgou, nesta sexta-feira (23), o edital para contratação de 10 docentes de cinco cursos, são eles: Arquitetura e Urbanismo; Ciências Contábeis; Engenharia Civil; Educação Física; Medicina Veterinária e Odontologia. Os profissionais interessados devem ser mestres ou doutores e ter pós-graduação específica na área da disciplina.



Como requisitos para concorrer às vagas, os candidatos precisam ter disponibilidade para lecionar nos turnos manhã e/ou noite, além de experiência em docência do Ensino Superior de, pelo menos, dois anos. O processo seletivo contará com três etapas: avaliação do currículo lattes, prova escrita e prova didática. Todos os testes serão avaliados por uma banca composta por três integrantes da Comissão de Avaliação Docente do Centro Universitário.

O candidato deverá enviar o Currículo Lattes para o e-mail [email protected] até o dia 4 de janeiro de 2023, ocasião em que será realizada análise e arquivamento no banco de dados da Instituição.

Confira as especialidades requeridas no edital.

