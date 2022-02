Família faz campanha de doação de sangue para menino de 10 anos em Teresina

A família e amigos do pequeno Enzo Pires de Moraes, de 10 anos, têm mobilizado as redes sociais para pedir doação de sangue. Sem diagnóstico, ele está precisando urgentemente de qualquer tipo sanguíneo. Enzo Pires está internado na enfermaria do Hospital São Marcos, em Teresina, desde a segunda-feira da semana passada.



Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ao Portal ODIA.com, o pai dele, Daniel Susto, contou que o garoto já fez exames para descobrir o problema que tem, mas o resultado só irá sair na próxima segunda-feira (07). “Ele está internado no Hospital São Marcos, enfermaria 296, leito 2, desde a última segunda-feira. O Enzo fez exames e está aguardando o resultado para saber o que tem. Por enquanto, as plaquetas estão baixo e, por isso, ele está precisando de doações”, informou.

Enzo completou 10 anos no dia 01 de novembro. Para ajudar, os interessados devem comparecer ao Hemopi, na Rua Primeiro de Maio, 235, Centro Sul de Teresina, e doar em nome de Enzo Pires de Moraes.

