Família procura homem que desapareceu em Teresina após dizer que viajaria para Sergipe

Um homem identificado como Luciano Figueiredo, de 40 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira (21), quando saiu de casa às 6h30. A família conversou com o Portal O Dia na manhã desta segunda-feira (26). A esposa Eliana Alves contou que ele iria visitar parentes, que moram em Sergipe, mas Luciano nunca chegou no local de destino.

“A gente estava ciente que ele tinha pego uma passagem e que iria para lá (Sergipe). Mas ele não chegou lá. Entrei em contato com a família e disseram que até agora, nem notícia dele. Estão me cobrando a presença dele e eu não sei nem o que fazer”, relatou angustiada a esposa de Luciano.

(Foto: Divulgação / Arquivo Pessoal)

Ainda segundo ela, o marido foi visto pela última vez dentro de uma van. “Ele tem problema de depressão, epilepsia e outras questões de saúde. Em casa, ele deixou os remédios, documentos e as roupas, tudo está lá. Ele só saiu com a identidade. A última vez que ele foi visto foi dentro de uma van, às 6h30, na van que vai do Porto Alegre para o Centro. Uma vizinha viu ele. Ela desceu e ele continuou na van, rumo ao shopping”.

A família está disponibilizando contatos telefônicos para quem tiver informações do paradelo de Luciano Figueiredo:

- (86) 99595-9796

- (86) 99546-4726

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no