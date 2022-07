Feira de Empregabilidade traz mais de 90 vagas de emprego e estágio

A Feira de Empregabilidade acontece em Teresina na quarta-feira (13), com mais de 90 vagas de emprego e estágio. A ação, aberta ao público, acontece das 9h às 17h, no Grau Educacional, localizado na Rua. Álvaro Mendes, 1680, no Centro.



Além das entregas de currículos e cadastro para as vagas disponíveis, os interessados terão uma programação variada ao longo do dia, com palestras voltadas à temática da ação, orientação de carreira, aferição de pressão, teste de glicemia e orientação de autocuidado.

Foto: Divulgação

Dentre os temas das palestras, estão: Estratégias do Mercado de Trabalho e Inserção no Mercado de Trabalho.

“Serão várias oportunidades de emprego e estágio – para contratação imediata ou cadastro de reserva – são ofertadas pelos agentes integradores com o apoio da Agência de Emprego Profissional Grau Educacional e de instituições parceiras .Dentro da filosofia do Grau Técnico de preparar o cidadão para o mercado de trabalho”, disse Eduardo Caldas, diretor do Grau Educacional.

Nesta edição, a Feira de Empregabilidade conta com a parceria de mais de 10 empresas participantes: GET RH, Coife Odonto Gurupi, Coife Odonto Centro, Teresina Odonto, Ferro Norte, Hikary, Fibwey, CIEE, CRH, AMBEV, Cartão de Todos, Dínamo Engenharia, PAMF e Qualiserv

