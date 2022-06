Feriado de Corpus Christi terá vacinação; confira cronograma de imunização desta semana

A coordenação das campanhas de vacinação contra a covid-19, influenza (gripe) e sarampo divulgou a programação dos locais para receber cada um dos imunizantes nesta semana. Desta vez, em função do feriado de Corpus Christi, o cronograma será dividido entre os dias 13 a 15 (segunda a quarta-feira) e 16 a 19 de junho (quinta a domingo).

De segunda a quarta-feira (13 a 15 de junho), Teresina contará com seis pontos para vacinação drive thru, nos terminais do Parque Piauí, Zoobotânico, Livramento, Buenos Aires, CEU Norte, Teresina Shopping (edifício Garagem – estacionamento do G3). Nestes locais, serão recebidos os públicos prioritários para a vacina da gripe e os públicos de vacina contra a covid para 1ª, 2ª e 3ª dose/primeiro reforço (pessoas de 12 anos e mais), além da quarta dose/2º reforço (adultos 18 anos e mais com intervalo mínimo de 4 meses da última dose). O horário de funcionamento é das 9h às 17h, exceto para o CEU Norte que funciona das 9h às 12h.

Além disso, nove locais estão disponíveis exclusivamente para a vacinação de crianças durante estes três dias. São as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Buenos Aires, Parque Brasil, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite, Alto da Ressurreição e Parque Poti. Para ter direito à primeira dose da vacina, a criança deve ter entre 5 e 11 de idade; já a segunda dose será de acordo com o imunizante aplicado na etapa anterior.

Outras 82 UBS seguem recebendo os grupos prioritários da vacina da gripe, bem como da vacina do sarampo, que está sendo aplicada em crianças de 6 meses a menores de 5 anos (independentemente da situação vacinal) e trabalhadores da saúde (neste caso, em caráter de atualização da caderneta).

Os grupos prioritários da vacina contra a gripe são crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, idosos com 60 anos e mais, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e longo curso, caminhoneiros.

Feriado

Já nos dias 16 de junho (feriado de Corpus Christi), 17 (ponto facultativo), 18 e 19 (fim de semana), a Fundação Municipal de Saúde (FMS) mantém abertas as salas de vacina de algumas UBS em diferentes áreas da cidade: UBS Parque Piauí, UBS Porto Alegre, UBS Santa Isabel e UBS Renascença. Na zona Norte, a UBS Parque Brasil estará aberta nos dias 16, 18 e 19 de junho (quinta, sábado e domingo), enquanto na sexta-feira (17), a região terá à sua disposição a UBS Santa Maria da Codipi.

Nestes locais, será ofertada não apenas a vacina contra a covid infantil, como também a vacina do sarampo (para crianças de 6 meses a menores de 5 anos), gripe (para todos os grupos prioritários) e também outras vacinas do calendário de imunização.

Programação vacinação – 13 a 15 de junho

Drive Thru

Locais: Terminal Parque Piauí, Terminal Zoobotânico, Terminal Livramento, Terminal Buenos Aires, CEU Norte (somente de 9h às 12h), Teresina Shopping (edifício Garagem – estacionamento do G3)

– 1ª Dose (12 anos e mais)

– 2ª Dose (12 anos e mais)

– 1º Reforço (18 anos e mais)

– 2º Reforço (18 anos e mais)

– Gripe (Grupos Prioritários)

UBS

Locais: UBS Buenos Aires, UBS Parque Brasil, UBS Saci, UBS Monte Castelo, UBS Irmã Dulce, UBS Cidade Jardim, UBS Satélite, UBS Alto da Ressurreição, UBS Parque Poti

– Covid 1ª e 2ª dose – crianças de 5 a 11 anos

Demais UBS

– Gripe (grupos prioritários)

– Sarampo (crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, trabalhadores da saúde – atualização da caderneta)

16, 18 e 19 de junho – 7h às 19h

Locais: UBS Parque Piauí, UBS Porto Alegre, UBS Santa Isabel, UBS Renascença, UBS Parque Brasil

17 de junho – 7h às 19h

Locais: UBS Parque Piauí, UBS Porto Alegre, UBS Santa Isabel, UBS Renascença, UBS Santa Maria da Codipi

Grupos:

– Covid 1ª e 2ª dose – crianças de 5 a 11 anos

– Gripe – Grupos prioritários

– Sarampo – Crianças de 6 meses a menores de 5 anos

– Outras vacinas do calendário infantil e adulto

Grupos com direito à vacina contra a gripe:

– Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias)

– Trabalhadores da saúde

– Gestantes

– Puérperas

– Professores do ensino básico e superior

– Idosos com 60 anos e mais

– Pessoas com deficiência permanente

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

– Profissionais das forças de segurança e salvamento

– Profissionais das forças armadas

– Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e longo curso

– Caminhoneiros.

