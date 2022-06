Festejos de São Pedro no Poti Velho encerram hoje (29) com tradicional procissão fluvial

Os festejos de São Pedro Apóstolo, no bairro Poti Velho, encerram nesta quarta-feira (29) com a tradicional procissão fluvial pelos rios Poti e Parnaíba. O Novenário em honra ao santo, chega a 68º edição. As celebrações são realizadas pela Comunidade Nossa Senhora do Amparo que faz parte da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

O Novenário em honra a São Pedro acontece de forma presencial, após alguns com restrições causadas pela Pandemia. A programação conta com Santa Missa aberta ao público, carreata pelas avenidas da zona Norte, a procissão fluvial e também a pé com a imagem do santo pelas ruas do bairro Poti Velho.

(Foto: Reprodução / Arquidiocese de Teresina)

De acordo com a organização, a festa em honra ao santo católico, ao longo dos anos integra a fé e devoção à São Pedro com a cultura de um bairro que através de uma atividade de subsistência e renda, a pesca, construiu a alegria de colocar sobre a intercessão de São Pedro seu trabalho, as famílias e todo um bairro.

Pela manhã, foi realizada uma Santa Missa, iniciando as atividades, além da corrida de canoas e competição de tarrafas no cais do rio Poti. O Poti Velho é o bairro mais antigo de Teresina, por isso a festa para São Pedro é uma das mais tradicionais da capital. Todos os anos, os barraqueiros e vendedores ambulantes aproveitam a visita de pessoas de todas as regiões de Teresina para vender comida, realizar leilões, camisetas com imagem de São Pedro, dentro outros artigos.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DESTA QUARTA-FEIRA (29/06):

15H30 - CONCENTRAÇÃO NA PRAÇA DO POTI VELHO E CARREATA ATÉ O IATE CLUBE (AVENIDA MARANHÃO) SEGUIDA DE PROCISSÃO FLUVIAL PELAS ÁGUAS DO RIO PARNAÍBA E POTI;

17H30 - CHEGADA NO CAIS DO RESTAURANTE O PESQUEIRINHO E INÍCIO DA PROCISSÃO POR RUAS DO BAIRRO POTI VELHO;

18H30 – SANTA MISSA PRESIDIDA PELO ARCEBISPO DA ARQUIDIOCESE DE TERESINA DOM JACINTO FURTADO.

