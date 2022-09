Festival Canthe 2022 (Teens e Kids) terá premiação de R$ 5 mil; saiba como se inscrever

Teresina Shopping lança nova edição do Festival CANTHE (Teens e Kids). As inscrições estão abertas e ficam disponíveis até o dia 21 de setembro



Após o sucesso das três primeiras edições do Festival CANTHE, que busca novos talentos da música piauiense, o Teresina Shopping lançou a 4° edição, que acontecerá entre 07 e 22 de outubro. Voltado para todos os gêneros e estilos de música, nas categorias Kids (de 6 a 10 anos) e Teens (de 11 a 18 anos), o Festival reúne talentos com idade de 6 a 18 anos completos, devidamente matriculados em escolas do Piauí e Timon - MA.

A premiação para os três primeiros colocados na Categoria Teens será:

1º Lugar – R$ 5.000, 2º Lugar – R$ 3.000 e 3º Lugar – R$ 2.000

E categoria Kids: 1º Lugar – R$ 3.000, 2º Lugar – R$ 2.000 e 3º Lugar – R$ 1.000

Os estudantes ou os responsáveis dos menores de 18 anos, deverão acessar o site do Teresina Shopping, no www.teresinashopping.com.br, onde estará disponível o Regulamento e o Termo de Inscrição, todo o processo será realizado online. O termo deverá ser preenchido, assinado e enviado, juntamente com as cópias do CPF e RG, comprovantes de endereço e de matrícula escolar, além de um vídeo contendo a música escolhida gravada em vídeo, com imagem e voz do candidato.

Uma Comissão de Triagem formada por profissionais da área musical selecionará 32 participantes da categoria Teens e 10 participantes para a categoria Kids, que irão participar das eliminatórias no mês outubro. A divulgação dos classificados será no dia 26 de setembro no site e redes sociais do Teresina Shopping.

Para a categoria Kids, o Festival CANTHE reservou o dia 12 de outubro, Dia das Crianças, para realização das apresentações e definição dos ganhadores. Enquanto a final da categoria Teens será no de 22 de outubro.

“O Festival CANTHE já é um sucesso e uma marca do Teresina Shopping. Estamos ansiosos para conhecer mais talentos da nossa terra, e claro, valorizar e incentivar a nossa cultura e arte”, explica Alberto Moura, gerente de Marketing do Teresina Shopping.

