Festival Retalho realiza intervenções artísticas na Avenida Maranhão

A segunda edição do Festival Retalho trouxe a Teresina novas cores. Com uma série de intervenções na Avenida Maranhão, o coletivo de artistas do festival está transformando um corredor histórico em galeria de arte urbana a céu aberto.

Este ano, o artista Nonato Oliveira é o grande homenageado pelo festival. Como homenagem, a embarcação “4 de Abril”, que há anos realiza o transporte fluvial entre Teresina e Timon (MA), foi pintada com a obra de Nonato Oliveira. “Minha arte representa o modo de viver do povo piauiense e esse trabalho feito pelos grafiteiros no barco é uma forma das pessoas, que usam esse meio de transporte para se deslocar de uma cidade para outra, ter contato com a arte piauiense. Estou muito honrado com a homenagem”, declara o artista.



O festival reúne 16 artistas na capital. Dez deles são piauienses, selecionados por curadoria. Tem ainda convidados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Maranhão e Pernambuco. No período de 19 a 29 deste mês, eles criarão grandes painéis em diversos pontos da Avenida Maranhão, somando ao colorido já existente nas pilastras de sustentação do metrô, realizado no mês de agosto, como parte da programação do Retalho, em homenagem ao aniversário de Teresina.



“O Retalho é um festival de muralismo e nossa intenção é fazer do momento em que as atividades acontecem uma exposição dos artistas que precisam ser vistos pela cidade e não poderíamos deixar de homenagear o primeiro piauiense que fez grandes painéis com excelência. Além de reconhecer toda história de Nonato Oliveira, para nós é uma perspectiva de onde queremos chegar, tendo o exemplo de um artista que conseguiu romper as fronteiras do país e com uma origem humilde como a maioria dos grafiteiros e grafiteiras”, afirma o artista WG Mucambo, um dos coordenadores do Retalho.

O festival busca promover a difusão da arte urbana e um novo olhar sobre a cidade. Desde sua primeira edição, o Retalho é patrocinado pela Equatorial Piauí por meio do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura (SIEC). Nos próximos anos, os organizadores do festival planejam ampliar as ações para além de Teresina, levando o colorido também para espaços públicos de outros municípios piauienses.

