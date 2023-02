Fim de semana em Teresina poderá ser de chuvas e trovoadas, aponta Semar

A previsão do tempo é de chuvas e trovoadas à tarde ou à noite em Teresina neste final de semana. As informações constam em um boletim divulgado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar).



Para este sábado (25), as chuvas só devem ocorrer na parte da tarde e noite. O tempo pela manhã segue nublado a parcialmente nublado com temperatura máxima de 31ºC. Os ventos, segundo a Semar, serão fracos. Já no domingo (26), as chuvas podem ocorrer a qualquer hora do dia.

Em Parnaíba, litoral do Piauí, a Semar prevê chuvas e trovoadas neste sábado (25) e tempo ensolarado no domingo (26) com chuvas isoladas na cidade. Os ventos serão moderados.

