Fim de semana em Teresina será de céu nublado com chuvas isoladas, aponta Semar

O clima ameno deve permanecem em Teresina durante este fim de semana. Para este sábado (21), a previsão é de céu nublado com chuva rápida a qualquer hora do dia. Já no domingo (22), o tempo deve permanecer nublado com a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. As informações são da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar).



Segundo a Semar, as temperaturas máximas não devem passar dos 30 ºC na capital piauiense, mas também não devem estar abaixo dos 22 ºC.

Nessa sexta-feira, a umidade promovida pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) contribuirá para as instabilidades e chuvas no Piauí.

Outras regiões

Nos municípios localizados ao Norte do Piauí, a previsão é de tempo parcialmente nublado com chuvas isoladas. Os ventos serão moderados com temperatura máxima de 34ºC.

Na região Centro-norte, há possibilidade chuvas e trovoadas. Os ventos serão fracos com temperatura máxima de 34ºC e mínima de 22ºC.

Já no Sudeste do Piauí, a Semar prevê chuvas isoladas e trovoadas. A temperatura máxima na região não ultrapassará 33ºC. No Sudoeste, haverá chuvas isoladas e trovadas com ventos moderados.

