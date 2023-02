Fim de semana em Teresina será de tempo parcialmente nublado com chuvas isoladas

O fim de semana em Teresina deve ser de tempo parcialmente nublado com chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A previsão foi divulgada pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar). Segundo órgão, a umidade promovida pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) continua gerando instabilidades e chuvas no Piauí, com acumulados expressivos no Norte do Estado.



Em Teresina, a temperatura máxima pode chegar a 34ºC enquanto a mínima será de 21ºC. Os ventos serão moderados.

Outras regiões

Para os municípios do Norte e Centro-norte do Piauí, a previsão é de tempo nublado com chuvas e trovoadas. Os ventos serão moderados. Já para as cidades do Sudeste e Sudoeste, o tempo será parcialmente nublado com chuvas a qualquer hora do dia. Os ventos poderão ser fracos e moderados.

