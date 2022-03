FM O DIA completa 41 anos de história; saiba curiosidades sobre a rádio

A rádio FM O Dia está completando 41 anos nesta terça-feira (15). Primeira a se tornar FM no Estado, surgiu com o objetivo de aproximar cada vez mais o Sistema O Dia da Comunicação da população e vem se consolidando com o passar do tempo. De lá para cá, narrou os principais fatos da história e, hoje, oferece diariamente ao público um conteúdo que une jornalismo, entretenimento e música de qualidade. A programação no ar conta com grandes nomes do jornalismo piauiense.

De acordo com Alex Galvão, diretor da FM O DIA, nos próximos dias terão muitas novidades, onde a internet e as redes sociais serão bastante utilizados para trazer ainda mais interação durante as programações. "Nós estamos planejando para os próximos dias uma interação na FM O DIA, estamos seguindo a tendência da internet e das redes sociais para podermos fazer isso. Tem muita coisa que vai acontecer daqui pra frente, muita coisa legal, programa, ações e participações”, afirma.

Foto: Arquivo/ODIA

O diretor comemora ainda o fato de que a rádio agora fará parte do Canal 23.2, entrando ao vivo durante a programação da TV. “Agora, com o canal 23.2 onde a rádio estará ao vivo, muita novidade vai acontecer daqui pra frente. Com essas mudanças teremos mais destaques em nossa programação, contamos com todos os ouvintes da FM O DIA”, pontua.

Gilvan Pinheiro, que coordenou a FM O Dia entre os anos de 1993 e 1996, conta que o projeto técnico da rádio foi idealizado pelo Dr. Carlos Sherman e pelo engenheiro eletrônico formado pelo ITA, Irapoan Filho. A programação na época da inauguração era executada por meio de fitas de rolo.

“A princípio a programação era da Transamérica e essa programação vinha em fitas de rolo juntamente com a música e a locução e, em 1982, ela teve sua programação da Rede LC. A rede mandava as músicas gravadas em rolo e em outros rolos das locuções. Após isso veio a Cadeia Verde Amarela, da Rede Bandeirantes de Rádio, que ficou até o início de 84. Depois começaram as gravações ao vivo”, disse.

A FM O Dia também foi pioneira no quesito digitalização: “em junho de 84, quando eu já era coordenador operacional, entramos com a Transamérica novamente, mas via satélite analógico. Em 86, veio a Antena 1, que foi a primeira rádio que tinha disparos comerciais e toda a programação era dentro de uma CPU que tinha um programa gerenciador. A FM O DIA foi também a primeira emissora que se digitalizou”, completa.

Gilvan Pinheiro comenta que os programas musicais com playlist faziam muito sucesso na época. A rádio também possuía músicas exclusivas, fazendo grandes shows de artistas nacionais e internacionais em clubes e boates de Teresina.

“Tinha um programa que era em um horário nobre e era um resumo de tudo que tocava na rádio, uma playlist. Esses programas tiveram mais êxito na rádio. Tínhamos músicas exclusivas que vinham das gravadoras que recebiam o material. Fazíamos filtragem e adequações aos materiais que recebíamos. E os shows foram memoráveis, tanto de artistas brasileiros quanto internacionais”, declara.

Para todos, a FM O DIA é uma grande escola que fornece imensos aprendizados a todos os envolvidos. “A FM o dia foi a primeira emissora de frequência modulada do estado, é uma rádio pioneira e uma escola para todos nós no que tange à programação, organização administrativa e artística”, finaliza.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no