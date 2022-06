FMS abre concurso de estágio para estudantes de três áreas; veja edital

A Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS) divulgou nesta quarta-feira (01) edital de processo seletivo para realização de estágio extracurricular destinado a estudantes de ensino superior de três áreas. São elas: Administração, Ciências Contábeis e Gestão de Recursos Humanos e Secretariado. As inscrições serão realizadas nos dias 13 e 14 de junho por meio de preenchimento de formulário disponível no link https://forms.gle/opsxKW2UCAw54haL6.



Veja o edital aqui

Serão disponibilizadas 100 vagas para estágio extracurricular além de cadastro reserva para vagas que surgirem no decorrer do processo seletivo. Os candidatos selecionados atuarão no apoio da gestão e atividades realizadas nas Diretorias de Recursos Humanos, Diretoria de Assistência Especializada, Diretoria de Vigilância em Saúde, Diretoria de Atenção Básica, Diretoria de Administração e Finanças, Diretoria de Planejamento e Diretoria de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria.





Foto: O Dia

De acordo com o edital, 10% das vagas disponibilizadas serão reservadas para pessoas com deficiência desde que o exercício das atividades de estágio seja compatível com a respectiva deficiência a ser comprovada mediante laudo médico.

Para se inscrever, o candidato deverá anexar RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de quitação eleitoral, declaração de matrícula atualizada e histórico acadêmico atualizada (2021.1) onde deverá constar o índice de rendimento acadêmico. A seleção dos candidatos será realizada mediante análise do histórico acadêmico com base no índice de rendimento acadêmico.

O resultado final será divulgado em 20 de junho e a contratação dos estagiários será nos dias 23 e 24 de junho. A bolsa estágio, ou seja, a remuneração dos candidatos aprovados será de R$ 624,66 mais auxílio transporte estudantil.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no