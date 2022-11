FMS alerta para o aumento da positividade Covid na capital

O painel situacional da 44ª semana epidemiológica de 2022 (30 de outubro a 5 de novembro) indica o aumento de 7% na Positividade–RT-PCR, reação de Transcriptase Reversa seguida de Reação em Cadeia da Polimerase para COVID-19. Mesmo com o aumento da positividade de testes o nível de transmissão (CDC) continua em faixa verde, ou seja, baixo.



"Devemos continuar vacinando as pessoas que ainda não tem o esquema vacinal completo. Apesar de já termos mais de 98% da população adulta vacinada e 80% das crianças acima de 5 anos, temos que focar em vacinar as crianças menores (de 3 a 4 anos). Estamos aguardando as doses da vacina Coronavac (a que é autorizada para esta faixa etária)", explica Gilberto Albuquerque, presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

As pessoas que desejarem tomar a primeira dose, ou completar o esquema vacinal devem se dirigir às salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos dias de terça e quinta. O posto instalado no Teresina Shopping também continua vacinação Covid, aos sábados.

As crianças de 5 a 11 anos que precisam tomar primeira ou segunda dose, bem como as de 3 e 4 anos que vão tomar a segunda dose, podem se dirigir às terças e quintas para as UBS Buenos Aires, Parque Brasil, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite e Parque Poti. Aos sábados, domingos e feriados, a vacina para estes públicos está disponível nas UBS Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença. E aos sábados, no Teresina Shopping.

"Todas as UBS estão vacinando contra a Covid. A vacinação de rotina continua nesses locais e as de Covid estão sendo aplicadas nos dias de terça e quinta para melhorarmos a questão logística", explica Emanuelle Dias, coordenadora de vacinação da FMS.

