FMS realiza Dia D de vacinação contra Influenza e Sarampo no próximo sábado (30)

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina vai abrir 30 salas de vacinas para o Dia D de Vacinação contra Influenza e Sarampo no próximo sábado (30), entre 8h as 17h. O público alvo são as crianças de seis meses a menores de cinco anos. A campanha de vacinação ficará ativa durante todo o mês de maio.

“As crianças vão receber uma dose de reforço da vacina do sarampo, independente se já tem duas doses no esquema vacinal, além de também receberem a dose contra a gripe”, explica Emanuelle Dias, da Diretoria de Atenção Básica da FMS.

A Campanha Nacional contra o Sarampo de 2022 ocorrerá de forma simultânea com a Campanha de Vacinação contra a Influenza e será voltada para crianças de seis meses a menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), além de trabalhadores da saúde que serão convocados para atualizar a situação vacinal.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A meta é vacinar, no mínimo, 95% das crianças de forma indiscriminada, independentemente da situação vacinal. Para os trabalhadores da saúde, não haverá meta de cobertura vacinal. O intuito é atualizar as doses que ainda estejam atrasadas, além de proteger esse público contra a doença, considerando o risco diante da maior exposição nos serviços de saúde.





CONFIRA OS POSTOS DE VACINAÇÃO – DIA D:

- REGIÃO SUL

1. LEÔNIDAS ANTONIO DEOLINDO (SACI)

2. MARIA DE JESUS CARVALHO (PORTO ALEGRE)

3. CRISTO REI

4. DR. FRANCÍLIO RIBEIRO DE ALMEIDA (ANGELIM)

5. PARQUE PIAUÍ

6. PROMORAR

7. VERMELHA

8. ALEGRIA (zona rural)





- REGIÃO NORTE

1. CECY FORTES

2. PARQUE WALL FERRAZ

3. BUENOS AIRES

4. DR. MARCOS GUEDES (NOVA TERESINA)

5. NOVA BRASILIA

6. MAFRENSE

7. CIDADE VERDE

8. ADELINO MATOS





- REGIÃO LESTE

1. VILA BANDEIRANTE

2. DR. AMÉRICO DE MELO CASTELO BRANCO (STA. ISABEL)

3. PIÇARREIRA

4. MARIA DULCE DA CUNHA SENA (SÃO JOÃO)

5. MAMA MIA

6. SANTA LUZ

7. VALE DO GAVIÃO

8. VILA DO AVIÃO





- REGIÃO SUDESTE

1. N. SENHORA DA GUIA

2. PE. MÁRIO ROCHE (P. ESPERANÇA)

3. ALTO DA RESSURREIÇÃO

4. DR. HELVIDIO FERRAZ (TODOS OS SANTOS)

5. ESTACA ZERO

6. CARLOS ALBERTO

