Foragido da justiça preso hoje em Teresina responde por ao menos 8 homicídios

Um homem identificado como Lívio Paulo Viana Alves, 35 anos - que estava foragido da Justiça do Piauí - foi preso por volta das 9h da manhã deste sábado (02), em um matagal que fica localizado entre o Residencial Edgar Gaioso e o Residencial Dilma Rousseff, região da Grande Santa Maria da Codipi, na Zona Norte de Teresina. Conforme informações da Polícia Militar, ele responde por pelo menos cinco homicídios e outras duas tentativas de assassinato.

Foto: Reprodução/PM

De acordo com o tenente Elivaldo Moares, do 13º Batalhão da PM, Lívio Paulo foi preso dentro de um casebre em uma região de difícil acesso. "Encontramos o local depois de denúncias anônimas. Tivemos dificuldades para chegar ao local devido à área de mata. A prisão foi feita por volta das 09h30min no Povoado Camboa. Esse elemento já tem condenação de 35 anos por homicídio, tem mais dois homicídios para responder aqui no Piauí e está respondendo a mais cinco homicídio no Mato Grosso", explicou o tenente.

Após a prisão, Lívio foi levado para o 13º Batalhão da Polícia Militar para os procedimentos cabíveis. Com o cumprimento do mandado, ele ficara à disposição da Justiça.

