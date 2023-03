Funcionários de empresa tem carro e moto roubados durante expediente na Avenida João XXI

Quatro funcionários da empresa Tridoor Painéis, que trabalha com a instalação de outdoors na cidade de Teresina, foram assaltados durante expediente por volta das 12h30 desta quarta-feira (29). Dois bandidos armados abordaram as vítimas na Avenida João XXI, zona Leste da capital, e levaram um carro e uma moto.

Veículo do modelo Montana LS, da Chevrolet (Foto: Divulgação)

Os veículos pertencem à empresa. No momento do assalto, os funcionários estavam instalando um outdoor próximo à ladeira do Uruguai.

De acordo com Flávia Campelo, proprietária da empresa, a polícia já foi acionada e o Boletim de Ocorrência está sendo registrado. A empresária está divulgando o caso nas redes sociais a fim de encontrar os veículos o mais rápido possível.



